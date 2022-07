Gilles Vanden Burre (Ecolo): "Les gens peuvent avoir une voiture, c’est leur choix. Le problème, c’est que ce soit subsidié par l’État"

La “réforme fiscale”. Une ritournelle qui est sur presque toutes les lèvres des responsables politiques et en particulier depuis la parution du rapport d’experts présenté mardi. Mais pour le chef de groupe Ecolo à la Chambre Gilles Vanden Burre, tous ne sont pas aussi motivés et impliqués pour la réaliser. Entretien.

Que pensez-vous du rapport sur la réforme fiscale ?

On partage la majorité des constats posés par les experts. Le système belge est injuste, complexe, trop peu lisible. La plupart de nos concitoyens, qui font leur déclaration fiscale, se rendent compte de cette complexité. C’est aussi injuste car on voit que la taxation sur le travail est trop élevée, en particulier pour les bas et moyens salaires. C’est un vrai problème. Et elle ne l’est pas assez sur d’autres types de revenus, comme ceux sur liés au patrimoine.

Place à l’action ?

Oui. Le temps des experts et des consultations a eu lieu. Le temps des rapports est passé, maintenant, c’est le temps de l’action politique, on veut la concrétisation d’une réforme fiscale ambitieuse. On entend d’autres partis, y compris au sein de la majorité fédérale, qui ne souhaitent plus ou n’attendent plus une réforme fiscale ambitieuse. Nous, ce n’est pas le cas.

Quelles pistes privilégiez-vous ?

Il y a la possibilité de le faire via un crédit d’impôt, dégressif jusqu’au salaire moyen (pour diminuer la fiscalité sur les plus faibles revenus, NdlR). Le rapport parle également de la possibilité d’élargir les tranches d’impositions, c’est-à-dire de rester plus longtemps dans la même tranche avant de passer dans une tranche supérieure lorsque votre salaire brut augmente.

Comment financer cela ?

Les experts donnent des pistes qui visent les revenus du patrimoine, qui sont, selon eux, clairement trop peu taxés, trop peu présents dans l’assiette fiscale globale. Pour faire un véritable tax shift dans ce pays, alléger la fiscalité sur le travail, il faut faire contribuer davantage les revenus du patrimoine. Dont les plus-values mobilières sur les actions et obligations, alors qu’elles sont déjà taxées dans quasiment tous les pays voisins. Même les États-Unis le font, alors que ce n’est pas un pays connu pour sa rage taxatoire.

Vous parlez de partenaires moins enclins à le faire au niveau fédéral ?

Thomas Dermine disait récemment ne plus croire à la réforme fiscale. Pourtant, c’est là où il y a le plus de possibilités de basculement.

Il parlait de réforme de grande ampleur mais restait en faveur des réformes, non ?

Disons que j’ai l’impression que la motivation pour réaliser la réforme fiscale est un peu moins présente chez certains. Chez Ecolo, elle est extrêmement présente et c’est très important. C’est nécessaire pour la justice fiscale et le pouvoir d’achat. On ne va pas tout changer en quelques semaines mais le temps des tergiversations est terminé. Même si on est des partis différents, j’espère qu’on va pouvoir avancer là-dessus d’ici la fin de l’année. Il y a trop peu de contribution du capital et encore trop de subsides aux énergies fossiles.

Vous pensez à la voiture de société ?

On veut remplacer, de manière progressive, des systèmes très coûteux, comme la “voiture salaire”. Ça coûte entre 1,5 et 2 milliards d’euros par an. Ça n’a plus de sens par rapport à nos objectifs climatiques et en plus c’est injuste. 15 % des travailleurs en profitent et c’est l’ensemble de la société qui le finance. Il faut remplacer ce système et en discuter pour ne pas pénaliser ceux qui en bénéficient.

Que répondez-vous à David Clarinval (MR) qui estime que la suppression de la carte essence va dans le mauvais sens pour le pouvoir d’achat ?

Il faut des réformes structurelles, que ce soit la carte essence ou les voitures salaires, ce sont des systèmes dont il faut sortir.

Vous êtes complètement contre la voiture de société ? Même les voitures électriques par exemple ?

Non… pas du tout. On n’est pas contre la voiture d’ailleurs. Si les gens ont envie d’avoir une voiture, c’est leur choix. Certains en ont besoin. Le problème, c’est que ce soit subsidié par l’État. Et je ne parle pas des voitures de fonction des techniciens, des ouvriers qui doivent se déplacer sur plusieurs chantiers, etc. On ne s’attaque pas à ce système. C’est un outil de travail. Mais on s’attaque à la voiture salaire, en complément de rémunération. Pour des gens qui n’en ont souvent pas forcément besoin.

Le MR bloque ?

Le MR a mis son veto en 2020 dans les discussions gouvernementales à ce propos. Aujourd’hui, je pense que le monde a profondément évolué en deux ans, on le voit par rapport à notre dépendance aux énergies fossiles russes. Je pense effectivement que de tels mécanismes doivent être discutés. Même Georges-Louis Bouchez (président du MR, NdlR) dit pouvoir en discuter désormais, si les travailleurs n’y perdent rien. Ce n’est plus le veto. Donc je me dis que ça peut avancer. Les esprits évoluent, tant mieux.

Certains estiment que le rapport d'experts contient trop de poncifs et pas assez de chiffres. Qu’en pensez-vous ?

Tout n’est pas chiffré au dernier carat mais c’est aux politiques de trancher. Donc c’est normal. Mais le rapport donne des chiffres, sur la fiscalité du travail et autres. C’est une bonne base de travail. Les constats sont objectivés. Tout ne me plaît pas non plus dans le rapport, mais ça va dans le bon sens.

Qu’est-ce qui ne vous plait pas ?

Il y a des choses que j’aimerais creuser, sur le changement à propos des pensions alimentaires, sur les avantages fiscaux en lien avec le fait d’être seul ou en couple. On veut également introduire de la fiscalité environnementale, sortir des subsides aux énergies fossiles, les taux de TVA réduits sur le charbon ou le bois de chauffage ont-ils encore du sens ?

Il y a des blocages au sein de la Vivaldi ?

Disons qu’il faut faire cette réforme rapidement, avant les élections prochaines. Le temps de l’action est arrivé et c’est faisable.

Pourquoi attendre septembre alors pour prendre des décisions politiques ?

On a encore 35 projets de lois à voter et il y a la trêve en août. Donc il faut être réaliste, il n’y aura pas de projets concrets et chiffrés avant septembre mais c’est tout à fait possible d’ici la fin de l’année. C’est nécessaire pour changer la société et protéger le pouvoir d’achat.