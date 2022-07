Essence, diesel et mazout seront moins chers à partir de samedi

L'essence, le diesel et le mazout seront moins chers à partir de samedi, rapporte le SPF Économie vendredi. Le prix du diesel, en particulier, diminuera considérablement, de plus de 6 centimes par litre. Le prix maximum du diesel (B7) s'élève à 2,0170 euros par litre (-6,2 cents) à partir de samedi; le litre d'essence 95 (E10) coûtera jusqu'à 1,9130 euro (-1,8 centime); le litre d'essence 98 (E5) jusqu'à 2,1450 euros (-2,2 centimes) et le GPL jusqu'à 0,7400 euro par litre (-3,4 centimes).

Le prix maximum du mazout baissera également samedi, de plus de 4 centimes. Ceux qui commandent au moins 2.000 litres paieront au maximum 1,2181 euro par litre.

Les variations de prix sont la conséquence des cotations des produits pétroliers sur les marchés internationaux.