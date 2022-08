Le taux belge à long terme retombe à son niveau le plus bas depuis avril : vers une baisse du coût des crédits hypothécaires ?

Le taux belge à dix ans est tombé ce mardi à 1,28 %, soit son plus bas niveau depuis avril. Il était encore de près de 2,5 % à la mi-juin. Les analystes tablent de plus en plus sur une récession en Europe, en raison notamment des hausses de taux de la BCE. Le bund allemand a de son côté chuté mardi sous 0,7 % alors qu'il atteignait 1,76 % juste avant l'été.

La baisse du taux à long terme est une bonne nouvelle pour le Trésor et les acquéreurs d'immobilier, puisque l'Etat peut lever de l'argent à moindres frais sur les marchés et le coût des crédits hypothécaires devrait baisser.