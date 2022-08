Sur quoi économiser son énergie à la maison? La Commission européenne dévoile ses conseils en une image

La consommation là où on ne la soupçonne pas...

L’infographie publiée ce mardi par la Commission européenne est d’autant plus intéressante qu’elle permet un ciblage plus "fructueux" dans la chasse aux économies d’énergie, essentielles depuis que la Russie utilise ce levier dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Comme le fait remarquer la Commission - qui va mettre en œuvre le plan REPowerEU -, " nous avons déjà fait beaucoup pour nous sevrer des énergies fossiles russes - il est maintenant temps de réduire collectivement notre demande en gaz. Une somme de petits changements quotidiens et de gestes simples est cruciale, comme baisser nos thermostats pour économiser l'eau chaude, diminuer le refroidissement et le chauffage des locaux , réduire le chauffage de l'eau", etc.