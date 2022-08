Le passage à la pompe moins cher dès jeudi

Les prix maxima de l'essence et du diesel à la pompe seront en recul à partir de ce jeudi, annonce le SPF Economie. Les prix maxima de l'essence 95 RON E5 et de la 95 RON E10 s'établiront à respectivement 1,8230 euro le litre (-0,084 euro) et 1,7710 euro le litre (-0,036 euro). Pour l'essence 98 RON E5 et la 98 RON E10, les prix maxima seront de 1,9620 euro le litre (-0,123 euro) et de 1,9000 euro le litre (-0,147 euro).

Pour le diesel B7, le nouveau prix maximum est de 1,9320 euro le litre (-0,015 euro) et il sera de 1,9050 euro le litre (-0,005 euro) pour le diesel B10.

En revanche, le prix du gasoil diesel (application chauffage) augmentera: à 1,1991 euro le litre (+0,0411 euro) pour moins de 2 000 litres et à 1,1672 euro le litre (+0,0411 euro) pour une commande à partir de 2 000 litres.