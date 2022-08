Le Trésor fait à nouveau des bons d'État

Fin du secret bancaire ? Un outil de plus pour le fisc belge afin de traquer les fraudeurs et récolter un milliard d'euros par an

Un projet de réforme sera bientôt déposé au Conseil des ministres. Il vise à élargir l’utilisation (anonymisée) des données bancaires par le fisc pour traquer la fraude. Le projet n’est pas finalisé, explique le cabinet du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et suscitera à coup sûr de vives discussions au sein de la Vivaldi…