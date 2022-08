L'indexation des salaires devrait bientôt être supérieure à 10%

Les secteurs où les salaires sont indexés une fois par an, souvent à partir de janvier, comme la CP200, qui compte près de 60.000 entreprises et 500.000 employés, se dirigent vers une indexation de plus de 10 % en janvier 2023, selon une estimation mardi de la société de ressources humaines SD Worx. Cette estimation intervient après la publication ce mardi des chiffres de l'inflation en Belgique en août, laquelle a atteint 9,94 %, une première depuis 1976. L'inflation sur la base de l'indice santé a augmenté, quant à elle, de 9,07 % en juillet à 9,70 % en août.

"Une prévision n'offre aucune certitude, mais il est déjà clair que la forte inflation des mois passés et à venir entraînera des indexations salariales d'une rapidité et d'une ampleur sans précédent. Par rapport aux 10 à 15 dernières années, le taux d'indexation normal était en moyenne inférieur à 2 % par an", souligne SD Worx dans un communiqué.

Outre la CP200, pour laquelle l'indexation future est pour l'heure estimée par SD Worx à 10,03 % au 1er janvier, l'indexation devrait également dépasser 10 % dans l'horeca (CP 302), l'industrie alimentaire (CP 118 et 220), le transport routier pour compte d'autrui (CP 140.03) et le commerce international, du transport et de la logistique (CP 226).

Dans les secteurs où les salaires sont indexés lors du dépassement de l'indice pivot, les indexations se succèdent rapidement. Par exemple, les salaires des travailleurs du secteur de la santé (hôpitaux, maisons de repos et de soins, etc.) seront probablement indexés cinq fois de 2 % cette année.