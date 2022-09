Facture d'énergie : 7 Belges sur 10 jugent les mesures gouvernementales insuffisantes

Les Bruxellois sont les plus nombreux à réclamer une nouvelle allocation (78,37 %), tandis que seuls 40 % des Flamands disent vouloir bénéficier d'une aide gouvernementale pour leurs factures d'énergie cet hiver, contre 66,1 % des Wallons.

D'après une nouvelle enquête menée cet été par le courtier en assurances HelloSafe Belgique auprès de 663 répondants, 69,6 % des Belges sont dans l'attente d'une nouvelle aide de l'État sur l'énergie, et espèrent une allocation moyenne de 642 euros pour les aider à surmonter l'hiver.

Rappelons qu'un Codeco spécial Energie a eu lieu depuis, fin août, mais que très peu de mesures précises et chiffrées y ont été décidées.

Ainsi, selon les résultats de l'enquête menée cet été, 63,4 % des Belges disent redouter la hausse des prix de l’énergie cet hiver, et 75,9 % pensent que le chèque mazout de 225 euros est insuffisant. Une inquiétude qui semble fondée, puisqu'entre juillet 2021 et juillet 2022, le prix médian d'une offre d'électricité ou de gaz a été multiplié par trois sur l’ensemble du territoire national.

Près des trois quarts des Belges se disent donc prêts à diminuer leur consommation d'énergie : 22,3 % envisagent l'installation d'appareils nouvelle génération moins énergivores, 12,5 % souhaitent se tourner vers des énergies plus vertes et 16,1 % sont prêts à faire jouer la concurrence pour trouver un meilleur tarif.

Enfin, en fonction de la Région, les Belges sont plus ou moins demandeurs. Les Bruxellois sont les plus nombreux à réclamer une nouvelle allocation (78,37 %), tandis que seuls 40 % des Flamands disent vouloir bénéficier d'une aide gouvernementale pour leurs factures d'énergie cet hiver, contre 66,1 % des Wallons. Les montants des allocations ponctuelles espérées dans ces Régions sont de 427 euros pour Bruxelles-Capitale, 616 euros pour la Flandre et 884 euros pour la Wallonie.