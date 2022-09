La SNCB offre un billet gratuit et lance un abonnement d'essai à moitié prix

Toute personne qui, actuellement ou au cours des six derniers mois, était titulaire d'un abonnement normal de banlieue ou d'un abonnement "illimité" auprès de la SNCB, peut demander un billet aller-retour gratuit permettant de voyager dans toute la Belgique. La SNCB l'a annoncé ce mercredi. La compagnie ferroviaire lance aussi une campagne promotionnelle dans le cadre de laquelle elle offre temporairement une réduction de 50 % sur un abonnement de banlieue d'un mois. La promotion s'applique uniquement à ceux qui n'ont pas eu d'abonnement actif au cours des six derniers mois (après le 15 mars 2022).

C'est la première fois que la SNCB fait une telle promotion avec les abonnements. La compagnie ferroviaire espère que les Belges (re)découvriront le train de cette manière. Lors de la crise du coronavirus, la SNCB a perdu de nombreux passagers et aujourd'hui encore, il y a environ 10 % de personnes en moins qui prennent le train en semaine qu'avant la pandémie.

Billet nominatif

Pour les clients fidèles qui disposent déjà d'un abonnement et qui ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction, la SNCB offre un billet aller-retour (un "billet cadeau") valable dans toute la Belgique. Ce billet gratuit est nominatif, mais il ne doit pas nécessairement être au nom de l'abonné.

Les codes pour bénéficier de l'abonnement d'essai ou du billet gratuit peuvent être demandés via le site web de la SNCB jusqu'au 31 octobre et peuvent être activés au plus tard le 30 novembre 2022.

Autre nouveauté, il sera désormais possible d'acheter un nouvel abonnement en ligne. Jusqu'à présent, les voyageurs ne pouvaient renouveler un abonnement que via le site web de la SNCB. Désormais, il peut également y être créé.