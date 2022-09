L'arrêt du réacteur nucléaire Doel 3 va se faire sentir sur les prix de l'électricité

La disparition du réacteur nucléaire Doel 3 se répercutera sur le prix de l'électricité, notamment lors des journées froides et sombres de l'hiver. C'est ce qu'affirme Matthias Detremmerie, négociant en électricité. Vendredi soir, Doel 3 sera définitivement déconnecté du réseau. Cela entraîne une baisse immédiate de 1 000 mégawatts (MW) de la production. Et dans un marché tendu, cela peut faire toute la différence, affirme M. Detremmerie, cofondateur et négociant pour le fournisseur d'énergie Elindus.

Le prix de l'électricité est déterminé lors d'une vente aux enchères européenne quotidienne, et cela inclut la quantité d'électricité qui peut être importée et exportée vers d'autres pays. En effet, les différents marchés de l'électricité en Europe sont interconnectés. Un jour ordinaire, la perte de 1 000 MW d'électricité sur le marché global n'a pas beaucoup d'importance et la disparition de Doel 3 n'est pas perceptible dans les prix.

Mais lorsque la capacité disponible à nos frontières nationales est faible, par exemple lors d'une journée sombre et sans vent en hiver, l'arrêt de Doel 3 peut faire la différence. Ensuite, il y a moins de flexibilité dans l'importation et l'exportation d'électricité et presque aucune énergie n'est produite par les panneaux solaires et les éoliennes. "L'appareil de production belge est ensuite laissé à lui-même, et 1 000 MW font donc une différence dans le carnet de commandes", explique M. Detremmerie.

Il est difficile de dire exactement combien d'euros par mégawattheure, selon le négociant. Cela dépend aussi d'autres facteurs du marché.

Le marché de l'énergie aurait donc préféré que la centrale produise de l'électricité pendant quelques mois de plus. "Le marché comprend que Doel 3 a intérêt à fermer comme convenu. Mais cela nous aurait aidé si la fermeture avait été reportée après l'hiver", explique M. Detremmerie.