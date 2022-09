Le diesel plus cher à la pompe ce vendredi

Le prix du diesel repart à la hausse ce vendredi et le litre se vendra 7 centimes plus cher, à 2,01 euros pour le diesel B7, annonce la Direction générale Energie du SPF Economie. Le mazout sera également plus onéreux avec une progression de cinq centimes à partir de vendredi. Pour une commande inférieure à 2 000 litres de diesel de chauffage (mazout extra), chaque litre se négociera à 1,29 euro et pour une commande dépassant ce seuil, le prix sera de 1,26 euro le litre.

Un litre de mazout classique (gasoil de chauffage 50S) coûtera 1,28 euro pour une commande de moins de 2 000 litres, et 1,25 euro pour une quantité excédant les 2 000 litres.