La facture d'eau en Wallonie sera plus chère à partir de 2023

Le prix de l'eau, qui n'a pas varié depuis 2014, augmentera en 2023 en Wallonie. Le ministre régional de l'Économie, Willy Borsus, a en effet répondu favorablement à la demande formulée en ce sens à la mi-juin par la société wallonne des eaux (SWDE), a-t-il indiqué en commission du parlement wallon, alors qu'il était interrogé sur le sujet par Marie-Martine Schyns (Les Engagés), Philippe Dodrimont (MR) et Jori Dupont (PTB). Le "coût vérité distribution" (CVD) - soit les coûts supportés par la société de distribution d'eau pour capter l'eau, la traiter, la stocker et la distribuer à chaque consommateur - passera ainsi de 2,62 à 2,80 euros. Ce qui se traduira, pour une consommation moyenne, par une hausse de la facture de 16 euros par an, ou 1,33 euro par mois.

"Ma politique en matière de prix de l'eau a toujours été claire: pour être acceptées, les augmentations ne doivent pas dépasser le taux d'inflation relevé par le Bureau du Plan et être justifiées", a défendu le ministre. Dans le cas de la SWDE, le prix n'avait plus varié depuis 2014 et depuis cette date, "la société a mené une politique proactive de réduction de ses coûts d'exploitation - de 24 millions d'euros par an - afin notamment de maintenir une capacité d'investissement", a poursuivi Willy Borsus.