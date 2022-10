L'épargne totale des Belges retombe sous la barre des 300 milliards d'euros

Après avoir franchi le cap des 300 milliards d'euros en juin et juillet, l'épargne des Belges est repassée sous ce seuil en août, à 299,897 milliards d'euros, selon des chiffres de la Banque nationale (BNB), dévoilés mercredi. Le cap des 300 milliards d'euros avait été franchi pour la première fois fin 2021. Mars avait ensuite connu une première baisse en six mois de temps alors qu'en avril 4 milliards supplémentaires avaient été retirés de cette épargne. Mai et juin ont repris une tendance haussière, les deux premiers mois d'été ayant même franchi les 300 milliards d'euros.