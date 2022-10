Les Wallons vont dépenser plus de 900 euros par personne pour ces vacances d'automne

La mer rouge et les destinations du sud sont de plus en plus populaires depuis le Covid, mais les fans de sports d’hiver commencent également à réserver leurs séjours.

Pour ces vacances d'automne 2022, les Wallons devrait dépenser en moyenne 22 % de plus qu'en 2019, soit pas moins de 993 euros par personne.

"Même si l'été vient à peine de s'achever, nous pouvons constater, au vu de l'augmentation rapide des réservations pour les vacances d'automne, que de nombreuses personnes les attendent déjà avec impatience, partage Tim Van den Bergh, directeur Sun & Beach holidays pour le tour-opérateur Sunweb. Les îles Canaries sont particulièrement populaires, bien que l'Égypte et la Turquie soient également des destinations très prisées". Aux Canaries, les îles de Tenerife et Gran Canaria sont très demandées.

Sunweb précise aussi que le Portugal est une destination convoitée en ce moment.

Ainsi, la mer rouge et les destinations du sud sont de plus en plus populaires depuis le Covid, mais les fans de sports d'hiver commencent également à réserver leurs séjours. Sunweb observe en effet un niveau actuel des réservations supérieur de 15 % à celui des années précédentes. "L'augmentation des réservations observée peut s'expliquer par le fait que les gens sont plus attentifs au prix", note Tim Van den Bergh.

Inflation oblige, pour la prochaine saison, Sunweb prévoit des augmentations pouvant atteindre jusqu'à 10 %. Les chiffres de réservation montrent qu'en moyenne, le Wallon dépensent 11 % de plus qu'en 2021 pour les vacances aux sports d'hiver."Nous négocions toujours pour obtenir le prix le plus bas, et les offres de dernière minute continueront d'affluer. Cependant, nous ne pouvons pas échapper au fait que les prix des vacances vont augmenter", conclutTim Van den Bergh.