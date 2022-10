Jusqu'à 4 % d'augmentation en 2023 pour les tarifs de distribution de l'électricité et du gaz en Flandre

Un ménage moyen en Flandre devrait débourser 37 euros en plus l'an prochain en tarifs de distribution de l'électricité et de gaz, a indiqué vendredi le régulateur flamand, la Vreg. Le régulateur détermine dans quelle mesure les gestionnaires de réseaux en Flandre sont autorisés à répercuter leurs coûts sur ces tarifs. Après des années de baisse, les gestionnaires vont pouvoir les augmenter, en raison de l'inflation. La hausse atteint 4 % pour la distribution du gaz et de l'électricité.

Chaque gestionnaire de réseau va désormais soumettre des propositions tarifaires, sur base de cette hausse autorisée des tarifs. La Vreg s'attend à ce qu'un ménage moyen doive débourser 37 euros de plus sur base annuelle : 15 euros pour l'électricité et 22 euros pour le gaz.