Fluvius ratifie la hausse des tarifs du réseau : la facture va augmenter de 37 euros pour une famille moyenne

Le conseil d'administration du gestionnaire de réseau de distribution Fluvius a ratifié ce mercredi la hausse des tarifs de réseau pour l'électricité et le gaz naturel en 2023. Le gestionnaire de réseau fait un effort financier de 119 millions d'euros pour contenir cette augmentation. Les tarifs du réseau de distribution - qui sont les tarifs pour la construction et l'entretien du réseau - devraient augmenter de 37 euros pour une famille moyenne l'année prochaine : de 15 euros pour l'électricité et de 22 euros pour le gaz naturel. Cette augmentation intervient après des années de baisse et résulte de la hausse de l'inflation. C'est le régulateur flamand de l'énergie, la VREG, qui détermine dans quelle mesure les coûts peuvent être répercutés sur les tarifs.

Le conseil d'administration de Fluvius - la société d'exploitation des différents gestionnaires de réseau - a donc ratifié cette augmentation. Selon Fluvius, d'ailleurs, l'augmentation des tarifs du réseau aurait pu être beaucoup plus importante : 137 euros au lieu de 37 euros.

Fluvius souligne également que l'augmentation des tarifs nets de l'électricité est le résultat de la hausse des coûts de transmission chez l'opérateur haute tension Elia. Ils augmenteront de 50 millions d'euros en 2023. Fluvius est obligé de répercuter ces coûts sur le tarif du réseau de distribution. Les fonds réels de Fluvius pour la distribution de l'électricité seront inférieurs de 9 millions en 2023 par rapport à 2022.

Le ministre flamand de l'énergie, Zuhal Demir (N-VA), a réagi "avec colère" la semaine dernière seulement à l'augmentation des coûts que Fluvius voulait répercuter. Elle a demandé au conseil d'administration d'empêcher cette augmentation.

C'est "le pire signal possible en période de crise du pouvoir d'achat", a dénoncé le ministre dans une réponse mercredi. "Ce choix est totalement irresponsable en pleine crise énergétique, cela met de nombreuses personnes en difficulté. La Flandre a décidé qu'aucun coût supplémentaire ne serait répercuté sur la facture énergétique. Cette décision est maintenant renversée par Fluvius."