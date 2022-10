Accueil Economie Mes Finances Qui a droit aux primes énergie? Et peut-on cumuler les aides pour le mazout et les pellets? Au total, avec les aides, la facture d'électricité peut être allégée de 305 euros, contre 675 pour le gaz. Laurent Lambrecht Rappelons également qu’une première aide de 100 euros pour toute personne ayant un contrat d’électricité au 31 mars 2022 avait déjà été octroyée (sans conditions). ©DR

La Vivaldi a pris plusieurs mesures pour soulager les ménages confrontés à la hausse des factures d'énergie. Il avait déjà été décidé d'octroyer une prime de 61 euros pour l'électricité et de 135 euros pour le gaz en novembre et décembre 2022. Ces mesures seront aussi d'application en janvier, février et mars 2023. Pour y avoir droit, il faut avoir un contrat variable, ou bien un contrat...