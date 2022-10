Santander Consumer Bank lance un livret d'épargne à 1 %

Un certain nombre de banques ont cessé d'offrir des taux d'intérêt nuls ou négatifs au-delà d'un certain solde ou sur les comptes des entreprises.

Santander Consumer Bank, un challenger dans le paysage bancaire belge, augmente les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne à partir du 17 octobre. La banque offre un taux d'intérêt total de 1 % sur un compte d'épargne traditionnel. La succursale belge de la banque espagnole Santander augmente les taux d'intérêt des trois livrets d'épargne qu'elle propose.

Sur le compte Vision, le taux d'intérêt de base passe de 0,25 % à 0,40 % et la prime de fidélité de 0,10 % à 0,20 %. Sur le compte Vision Plus, le taux d'intérêt de base passe de 0,05 % à 0,20 % et la prime de fidélité de 0,55 % à 0,80 %. L'ensemble de cette formule donne donc un taux d'intérêt de 1 %.

Le troisième compte d'épargne présente des conditions particulières : seuls ceux qui placent entre 125 000 et 200 000 euros sur le compte Vision Max bénéficieront d'un taux de base de 0,50 % et d'une prime de fidélité de 0,70 % sur leur épargne à partir du 17 octobre, soit 1,20 % ensemble.

NIBC Direct et CKV, d'autres petits acteurs, avaient déjà augmenté leurs taux d'intérêt, mais Santander offrira les taux d'intérêt les plus élevés du marché belge après l'ajustement, selon les données du site spécialisé Spaargids.be.

Pour l'instant, les grandes banques s'en tiennent au taux d'intérêt minimum légal de 0,11 % (0,01 % de base et 0,10 % de prime de fidélité) sur leurs comptes d'épargne réglementés. Un certain nombre de banques ont cessé d'offrir des taux d'intérêt nuls ou négatifs au-delà d'un certain solde ou sur les comptes des entreprises.