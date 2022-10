Ce produit d’épargne qui rémunère plus que le livret réglementé

C’est la question à 11 points de base : les grandes banques belges vont-elles enfin revoir à la hausse le taux sur le livret d’épargne réglementé, qui reste au niveau plancher de 0,11 % (0,01 % de taux de base et 0,10 % de prime de fidélité) maintenant que les taux de la BCE sont largement en zone positive ? Compte tenu de la (sur) abondance de dépôts, aucune des banques ne se montre pressée à relancer une guerre des taux. Ce qui ne fait évidemment pas l’affaire de l’épargnant.

Une alternative existe néanmoins. En effet, le Trésor belge propose des produits assez similaires aux livrets d’épargne, mais dont la rémunération intègre la remontée des taux à court terme. Il s’agit d’un compte de dépôt dont le taux d’intérêt sur les fonds déposés est égal au rendement des OLO (obligations belges) d’une durée résiduelle d’un an avec un minimum de 0 %. Pour octobre, la rémunération est de 1,2 % (à diviser par douze vu qu’il y a 12 mois dans une année). Pour novembre, on monte à 2 % (à diviser par 12).

Ce produit, assez méconnu, avait été promu en février 2022 auprès des communes belges, au moment où leurs dépôts bancaires étaient soumis à des taux négatifs. Le succès fut au rendez-vous puisque les dépôts s’élevaient à environ un milliard d’euros. Ce produit est assimilable à un compte à vue puisque l’argent peut-être retiré à tout moment. Mais contrairement au livret réglementé, il est soumis au précompte mobilier (0,30 %). Aux conditions actuelles, il reste plus intéressant que le livret. La création d’un compte se fait de manière simple. Il suffit d’aller sur le site de la Caisse des dépôts et de consignation et de s’identifier. Plus précisément, il faut se connecter à l’application E-depo dans MyMinfin.