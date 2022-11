Nouvelle hausse à venir pour les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique

L'indice pivot va à nouveau être dépassé en novembre, indique le Bureau du Plan, alors que l'indice précédent a été dépassé... le mois dernier. "L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en octobre 2022. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique sont adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en novembre 2022 et en décembre 2022", rappelle le communiqué du Bureau. "Compte tenu des prévisions mensuelles de l'indice santé, [...] l'indice pivot 123,14 serait atteint en novembre 2022. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en décembre 2022 et en janvier 2023."

Au total, il devrait donc y avoir cinq sauts d'index sur l'année 2022, après ceux de février, avril et juillet, sans oublier celui de décembre 2021. Cette fréquence élevée est due à l'inflation galopante. En octobre, elle a grimpé à 12,27 %, son niveau le plus élevé depuis 1975.

Le prochain saut d'index ne devrait quant à lui survenir qu'en mai 2023.