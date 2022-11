Accueil Economie Mes Finances Réforme des droits d’auteur : "Aucune profession n’est exclue" Le texte sur la réforme des droits d’auteur fera l’objet d’une deuxième lecture ce vendredi en Conseil des ministres. Les cris d’orfraie de certains secteurs, IT en tête, doivent être fortement nuancés. François Mathieu Journaliste - Editorialiste





Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) va présenter en deuxième lecture son projet de réforme des droits d'auteur, niche fiscale qui a pris de l'ampleur ces dernières années.

Ce vendredi, en deuxième lecture, l’un des textes les plus débattus du moment prendra de nouveau place sur la table du gouvernement. Ce texte, c’est le projet de réforme des droits d’auteur, ce régime fiscal privilégié que de plus en plus de plus de professions ont adopté ces dernières années. Il...