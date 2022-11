Il existe de fortes disparités entre les types de travailleurs, les genres et les fonctions occupées pendant la carrière.

Les pensions complémentaires séduisent plus de 4 millions de Belges : 101 milliards d'euros les attendent à la retraite

Au 1er janvier 2022, 4 170 000 Belges constituaient une pension complémentaire (2e pilier), soit environ 83% de la population active, indique la FSMA, l'Autorité des services et marchés financiers. Il s'agit d'une augmentation de 3 % par rapport à 2021.

Ces pensions complémentaires représentent 101 milliards d'euros (+5 % par rapport à 2021), ventilés comme suit : 69,6 milliards d'euros pour les salariés et 31,5 milliards d'euros pour les indépendants. L'organisation de la pension complémentaire est étroitement liée au statut professionnel de sécurité sociale. 85 % des affiliés constituent des droits de pension en tant que salariés, 9 % en tant qu'indépendants et 6 % des affiliés sont à la fois salariés et indépendants.

La réserve moyenne acquise pour une personne qui constitue une pension complémentaire et qui approche l'âge de la retraite - le groupe d'âge des 55 à 64 ans - s'élève à 58 635 euros. Toutefois, cette moyenne globale masque des différences majeures. Ainsi, la réserve médiane pour ce groupe d'âge n'est que de 10 012 euros.

Pour les hommes, la réserve moyenne acquise pour ce groupe d'âge est de 73 716 euros, tandis que celle des femmes atteint seulement 36 429 euros.

On note également des écarts importants entre les statuts professionnels au niveau des réserves acquises, précise la FSMA. Par exemple, un dirigeant d'entreprise dispose d'une réserve de pension moyenne de 86 935 euros tandis qu'un affilié à un plan de pension sectoriel pour salariés dispose d'une réserve moyenne de 2 386 euros.