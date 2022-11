Accueil Economie Mes Finances Réforme des droits d’auteur : c’est reparti pour un tour La nouvelle épure – ce n’est pas une blague – de la réforme des droits d’auteur exclut de nouveau le secteur IT. Les discussions au sein de la Vivaldi sont reparties pour un tour… François Mathieu Journaliste - Editorialiste





Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) ne parvient pas à aboutir sur la réforme des droits d'auteur. ©AFP or licensors

"La réforme des droits d’auteur ? On devrait parler de réforme fiscale et on ne parle que de cette réforme. Alors qu’à la base, tout le monde était d’accord sur le fait qu’il fallait limiter les abus dans...