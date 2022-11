Inflation énergétique : de plus en plus de Belges en retard de paiement de prêt

De plus en plus de personnes rencontrent des problèmes de remboursement de crédits en raison de la crise énergétique et de l'augmentation du coût de la vie. Le nombre de nouveaux prêts en souffrance a en effet atteint 75.935 en Belgique au cours des dix premiers mois de cette année, contre 69.354 lors de la même période l'année dernière. C'est ce que révèlent les chiffres de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale, qui recense les crédits accordés et les problèmes de paiement en Belgique.

Il y a eu 8.780 nouveaux crédits en souffrance en octobre. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis mai 2020. Si, depuis avril 2020, leur total baissait d'un mois à l'autre, cette tendance a pris fin en octobre. Le mois dernier, on comptait ainsi 393.622 prêts en souffrance, représentant plus de 2,128 milliards d'euros d'arriérés. Ce chiffre reste cependant inférieur de 6,6% à celui de l'année précédente (421.614 crédits souffrant de retards).

Le nombre d'emprunteurs ayant au moins un prêt en retard s'élevait à 277.682 le mois dernier, une légère augmentation par rapport à septembre (277.564), mais d'une baisse de 5,9% par rapport à octobre de l'année dernière (295.166). Le pourcentage d'emprunteurs en retard de paiement est passé de 4,8% à 4,5% en un an.

Le montant moyen en souffrance en octobre était de 5.407 euros (+0,6% par rapport à l'année précédente). Pour les crédits à la consommation, il était de 3.400 euros (+1,7%), tandis que pour les prêts hypothécaires, il était de 39387 euros (+0,5%).