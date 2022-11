En un an, la Belgique a perdu 14 % de ses distributeurs de billets

Il y a de moins en moins de distributeurs de billets de banque (ATM) sur le territoire belge. Et, manifestement, le problème serait beaucoup plus criant en Wallonie, où le territoire est plus vaste et moins peuplé par endroits et donc plus...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous