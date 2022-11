Keytrade Bank augmente les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne

Keytrade Bank augmente les taux d'intérêt de ses deux comptes d'épargne le 1er décembre. C'est ce que rapporte la banque Internet. Les clients peuvent obtenir jusqu'à 1 % d'intérêt.

Il s'agit d'une hausse substantielle des taux d'intérêt : le livret d'épargne Azur passe de 0,01 % de taux de base et 0,10 % de prime de fidélité à respectivement 0,50 et 0,20 %. Le deuxième livret, le compte High Fidelity, bénéficiera d'un taux de base de 0,30 % et d'une prime de fidélité de 0,70 % à partir du mois prochain, contre 0,01 et 0,15 % actuellement.

Keytrade Bank est une banque internet sans agence appartenant au Crédit Mutuel Arkéa depuis 2016. La banque n'a pas voulu préciser le montant de l'épargne qu'elle gère ni le nombre de clients qu'elle compte actuellement. En 2019, la banque a déclaré avoir plus de 300 000 clients en Belgique.

Keytrade Bank n'est pas la première à relever ses taux d'intérêt. Auparavant, Santander Consumer Bank, NIBC Direct, CKV et MeDirect ont également augmenté les frais sur leurs comptes d'épargne. Pour l'instant, les grandes banques s'en tiennent au taux d'intérêt minimum légal de 0,11 % (0,01 % de base et 0,10 % de prime de fidélité) sur leurs comptes d'épargne réglementés.