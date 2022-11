L'accès à la propriété deviendra-t-il plus facile en Wallonie en 2023 ?

Lorsque vous achetez une maison en Wallonie, la base des frais d'enregistrement est de 12,5 % de la valeur d'acquisition. Mais une série de réductions sont prévues à partir de l'été 2023. En effet, la Région Wallonne a adopté en première lecture, vendredi passé, un nouveau train de mesures fiscales, dont l'une qui vise à faciliter l'accès à la propriété.

Par exemple, la réduction de 20 000 euros est prévue pour les primo-acquéreurs sera désormais de 40 000 euros pour les biens immobiliers, jusqu'à 350 000 euros. Pour les terrains à bâtir et les habitations en construction ou sur plan, il est prévu un abattement de 40.000 euros jusqu'à 175.000 euros et de 20.000 euros pour celles de plus de 250.000 euros. Au-delà ce sera dégressif.

Petite nuance, toutefois : en pratique, l’abattement réduit le prix d’achat qui va être soumis aux 12,5%. Ce n'est pas que vous allez payer 40 000 euros en moins de frais d'enregistrement, mais ces 40 000 euros seront déduits de votre base d'achat. Cela représente donc un "cadeau fiscal" d'environ 5 000 euros.

"C'est mieux que rien mais je trouve que c'est relativement maigre pour favoriser l'achat d'un bien immobilier par des primo-acquéreurs", estime le chroniqueur Bruno Wattenbergh. "Derrière ces décisions, la Région Wallonne - fort endettée - est loin de rattraper les avantages qui sont octroyés par les deux autres Régions."