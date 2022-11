Nouvelle hausse confirmée pour les allocations sociales et les salaires de la fonction publique

L'inflation fléchit légèrement en novembre, mais l'indice-pivot est à nouveau dépassé. Le léger fléchissement de l'inflation s'explique principalement par la hausse moins soutenue de l'inflation des produits énergétiques. Elle s'élevait à 36,07 % en novembre, contre 63,03% le mois précédent. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, était par contre en hausse, passant de 6,5 % en octobre à 7,16 %. L'indice santé lissé s'établit à 123,47 points en novembre (122,2 en octobre) et l'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 123,14 points, est à nouveau dépassé, comme anticipé par le Bureau fédéral du Plan.

