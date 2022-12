Frites, crevettes, fromages, pâtes... Vos courses au supermarché coûtent aujourd'hui 18 % plus cher

L'inflation continue de sévir, et les dernières données de Test Achats ne vont pas dire le contraire. L'analyse de son panier composé de 3 000 produits issus de sept chaînes de supermarchés en Belgique montre une inflation de 18 % entre novembre 2021 et novembre 2022.

"Alors que les chiffres officiels annoncent une baisse de l’inflation globale (de 12,27 à 10,63 %) due en partie à la baisse des prix de l’énergie, celle des produits alimentaires poursuit malheureusement son ascension", constate l'organisme de défense des consommateurs. "Un caddie moyen coûte désormais 488 euros par mois, soit 75 euros de plus qu'il y a un an, et 11 euros de plus qu’il y a un mois."

Les crevettes et les frites surgelées à prix d'or

Parmi les produits dont le prix a le plus augmenté, on retrouve les produits laitiers au sens large, avec une hausse de 24 %. Test Achats pointe également "certains pics d’augmentation comme pour le fromage jeune (gouda) (+37 %), le beurre (+33 %) et le lait demi-écrémé (+32 %)".

L'arrivée des fêtes de fin d'année se fait également sentir, avec certains l'explosion des prix pour des produits de saison. "Le prix des crevettes grises a soudainement explosé ce dernier mois (+61 %). Alors qu’elles ne figuraient pas parmi les produits connaissant une forte hausse de prix, les frites surgelées ont fait leur apparition dans le top 5 des hausses les plus fortes, coûtant désormais 47 % de plus qu'il y a un an. Les légumes, la viande et les produits d'épicerie ont augmenté de 18 % en moyenne, avec certains pics d’augmentation pour les spaghettis (+41 %), les concombres (+38 %) et l'huile de friture (+37 %)", détaillent encore les auteurs de l'analyse.

"La poursuite de l’inflation de notre panier nous inquiète dans un contexte où, bien que les prix de l’énergie soient en baisse, ils demeurent très élevés, et que l’hiver s’installe, forçant les ménages à augmenter leur consommation d’énergie”, s'inquiète Julie Frère, porte-parole de Test Achats.