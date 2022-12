Isolation, panneaux photovoltaïques, batteries domestiques... Les investissements pour économiser l'énergie sont-ils vraiment rentables ?

Au niveau des panneaux photovoltaïques, les prix d'installation ont disparu dans les trois Régions. Toutefois, à Bruxelles, les certificats verts subsistent et en Wallonie, le compteur tourne toujours à l'envers. Dans ces conditions, un investissement dans les panneaux photovoltaïques s'amortit en moyenne en cinq ans à Bruxelles et même moins si le prix de l'électricité continue à rester élevé. En Wallonie et en Flandre, il faut en moyenne six à sept ans pour amortir ce type d'investissement.

Et qu'en est-il au niveau des batteries domestiques, qui emmagasinent l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques durant la journée ? L'auto-consommation peut monter jusqu'à 60 % grâce à elles. Toutefois, tant que le compteur tourne à l'envers, la batterie n'a pas d'intérêt. A Bruxelles et en Flandre, où ce système de compensation a déjà disparu, la rentabilité se fait sur sept à huit ans.

L'isolation, quant à elle, est rentable mais ça dépend pour quoi, poursuit Bruno Wattenbergh. Pour une toiture et les murs, avec une isolation de base, la rentabilité peut se faire sur seulement une année si vous votre habitat est une passoire énergétique. Pour les sols, il y a un retour moyen sur quatre ans. Par contre, si vous voulez passer au triple-vitrage, on est sur une durée plus longue : entre dix à vingt ans selon les circonstances.