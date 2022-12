Test-Achats met en demeure les banques de relever les taux sur les carnets de dépôt et interpelle le ministre des Finances. Un appel qui aura un effet ?

"L’écart entre le taux des livrets d’épargne et le taux de marché n’a jamais été aussi élevé"

Mesdames, Messieurs les banquiers, vous êtes priés de relever les taux sur les livrets d’épargne sans plus attendre. Car ils sont beaucoup trop bas et ne correspondent plus du tout aux conditions de marché. C’est en substance le message qu’a envoyé ce jeudi Test-Achats. L’association de consommateurs...