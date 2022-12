Les taux remontent : qui seront les perdants et les gagnants ?

Pourquoi les taux remontent-ils ? Quand les prix augmentent trop vite, il faut ralentir la chaudière économique. En gros, on augmente les taux d’intérêt pour rendre plus cher l’endettement des ménages et des entreprises. L’inverse de ce que nous avons connu depuis plus de 10 ans avec des taux très bas qui visaient à relancer la machine économique.