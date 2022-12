Deutsche Bank annonce à son tour une hausse des taux d'intérêt

A l'instar d'autres banques avant elle, Deutsche Bank annonce mercredi une hausse de ses taux d'intérêt, à partir du 9 janvier. Cette décision intervient dans la foulée de la remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). Le compte d'épargne 'DB Intensiv Plus' offrira désormais un taux de base de 0,35% et une prime de fidélité de 0,15%. Ces pourcentages sont inversés pour les deux autre produits d'épargne, le 'DB E-Fidelity Account' et le 'DB E-Saving Account' avec 0,15% de taux de base et 0,35% de prime de fidélité.