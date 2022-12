Les prix des marques de distributeur ont augmenté deux fois plus vite en 2022

Aldi et Lidl vendent surtout des marques de distributeur et celles-ci ont augmenté depuis décembre 2021 deux fois plus rapidement que les marques nationales. Pour les marques de distributeur, des éléments comme la forte hausse des matières premières et de l'énergie pèsent davantage dans le prix final.

En un an, les prix ont ainsi augmenté en moyenne de 13,09 % chez Lidl et de 13,99 % chez Aldi, selon Daltix. Les hausses de prix ont été les plus contenues chez Delhaize: +4,66 %. Colruyt occupe une position intermédiaire, avec des prix en hausse de 7,76 %.