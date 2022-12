Sans surprise… le Belge paie les factures télécoms parmi les plus élevées d’Europe. Mais la situation s'améliore-t-elle ?

À la décharge des opérateurs, qui se voient tout de même confrontés à une hausse des coûts exceptionnelle dans un marché qui devrait s’ouvrir un peu plus à la concurrence prochainement, il y a une amélioration au niveau mobile.

Amélioration du côté “mobile”

Selon l’étude de l’IBPT, "la Belgique a amélioré son positionnement en matière de montants à débourser pour satisfaire des besoins mobiles. Notre pays se retrouve ainsi, pour ce type de services, dans une position généralement intermédiaire (c’est-à-dire ni bon marché, ni excessivement chère) par rapport à ses voisins", qui se base sur de nombreux comparatifs.

Côté mobile, la situation a donc évolué par rapport à l’année précédente. "Les montants minimums à débourser pour satisfaire des besoins data allant de 10 à 50 GB ont effet diminué de manière notable au cours de l’année écoulée, de sorte que la Belgique se trouve désormais dans une situation intermédiaire (ni bon marché, ni excessivement chère) par rapport à ses voisins pour ce qui est des besoins data mobile jusqu’à 50 GB par mois. En revanche, elle demeure particulièrement chère pour ce qui est des volumes au-delà de 50 GB, pour lesquels peu de progrès ont été constatés par rapport à l’an dernier", précise l’IBPT.

”Les prix nominaux des services mobiles seuls n’ont pas augmenté malgré l’inflation élevée à laquelle le pays est confronté depuis plus d’un an. En offrant aux consommateurs plus de choix et en augmentant la pression sur les prix, le surcroit de concurrence dans ce segment de marché a contribué au maintien (voire dans certains cas à l’amélioration) de la position de la Belgique par rapport à ses voisins”, renchérit l’IBPT. Effort notable donc.

Côté fixe, ça fait mal

”En revanche, en ce qui concerne les besoins télécoms fixes et groupés, le positionnement de la Belgique n’a que peu évolué par rapport à 2021, et les consommateurs de notre pays continuent de payer considérablement plus que la plupart de leurs voisins à mesure que leurs besoins en services télécoms augmentent”, avance par contre le régulateur, qui a comparé les prix avec l’Allemagne (qui affiche également des prix élevés), la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni en se basant sur les offres en vigueur en octobre 2022.

Pour ce qui est des offres fixes et groupées, "la Belgique, demeure nettement plus chère que la France et le Royaume-Uni, qui sont de loin les pays les meilleur marché parmi ceux étudiés".

”Les opérateurs ont augmenté les prix de la plupart de leurs produits au cours de l’année écoulée. Pour justifier ces hausses, les opérateurs ont avancé comme argument les augmentations substantielles de coûts (principalement des salaires, de l’énergie et des prix des équipements technologiques) auxquelles ils sont soumis. On notera cependant que de telles augmentations de coûts n’ont jusqu’à présent quasi pas été répercutées sur les consommateurs de services mobile seuls, qui est un segment de marché où la dynamique concurrentielle est plus forte”. Merci la concurrence donc…