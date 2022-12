La France est-elle encore compétitive pour toutes vos courses de Noël ?

Nos voisins n’échappent pas à l’inflation et voient certains prix exploser, au point parfois de ne plus être compétitifs.

On se plaint souvent, et à juste titre, de voir que les prix pratiqués dans les supermarchés français ou luxembourgeois sont nettement plus attractifs qu’en Belgique. Indexation automatique des salaires, pression fiscale, coût de main-d’œuvre, TVA : autant de handicaps pointés du doigt pour ce manque de compétitivité. La part des achats transfrontaliers ne cesse de grimper. “Au troisième trimestre 2022, les Belges ont acheté pour 145 millions de nourriture et de boissons dans les supermarchés de l’autre côté de la frontière. Les achats transfrontaliers sont ainsi revenus à leur niveau d’avant-Covid...