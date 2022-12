Voici le nombre de transactions électroniques enregistrées ce vendredi 23 décembre: un record!

Samedi, jour de réveillon, a également donné lieu à un nouveau record: celui du nombre de paiements électroniques à la minute. Worldline a observé un pic de 23.751 transactions à la minute vers 11h23.

L'année 2022 établit également un nouveau record puisque plus de trois milliards de transactions électroniques ont d'ores et déjà été enregistrées en Belgique, détrônant les 2,964 milliards de transactions de 2021. "Cela confirme une fois de plus la popularité croissante du paiement électronique en Belgique, que ce soit par carte, smartphone ou tout objet connecté", souligne Worldine.