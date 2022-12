Pour ceux qui veulent épargner régulièrement, avec ING Epargne Tempo, le client choisit d'épargner un montant fixe de maximum 500 euros chaque mois. A partir du 9 janvier, le taux d'intérêt du compte ING Epargne Tempo sera de 0,70% de taux de base et la prime de fidélité s'élèvera à 0,70%.

Le taux de base et le taux de la prime de fidélité peuvent être modifiés à tout moment par la banque, sachant que les clients sont informés par voie digitale ou relevé de compte.

Les comptes d'épargne réglementés sont à durée illimitée et le solde est retirable à tout moment. Il n'y a pas de frais de gestion, d'ouverture ou de fermeture. Ces comptes sont également exonérés de précompte mobilier (15 %) jusqu'à 980 euros d'intérêts par an pour les comptes ouverts à un seul nom, et jusqu'à 1 960 euros d’intérêts par an pour les comptes d'épargne ouverts au nom de deux conjoints ou de deux cohabitants légaux.