Pour l'électricité livrée vendredi, le prix moyen en Belgique est de 16,77 euros par mégawattheure, indique Epex Spot. L'électricité est la plus chère entre 17 et 18 heures (31,91 euros), et presque gratuite entre 4 et 5 heures du matin (0,57 euros).

Le prix moyen journalier pour la Belgique est le plus bas de cette année. Ce n'est que le 31 décembre 2021 que l'électricité était encore moins chère dans notre pays : le prix day-ahead s'élevait alors à une moyenne de 9,68 euros par mégawattheure.

La baisse des prix de ces derniers jours est due au temps venteux, qui permet de produire beaucoup d'énergie éolienne. Le fait que de nombreuses entreprises soient fermées pendant les vacances de Noël, et les températures relativement douces, contribuent également à la faiblesse des prix.

Par ailleurs, la bourse européenne du gaz a enregistré une légère hausse des prix jeudi. Le gaz à livrer en janvier coûtait environ 84 euros par mégawattheure à midi. Mercredi, le prix était inférieur à 80 euros. Toutefois, le prix du gaz est toujours à son niveau le plus bas depuis fin février, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine. En août, un prix record de 345 euros par mégawattheure a même été brièvement enregistré sur la bourse TTF.

La baisse des prix sur les marchés de gros sera répercutée avec retard sur les contrats d'énergie résidentiels.