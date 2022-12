La Belgique étend les pouvoirs du fisc en 2023

En cas de fraude fiscale, la charge de la preuve reposait sur les épaules du fisc, qui devait informer le contribuable des indices précis qui pesaient sur lui. Cela va aussi changer en 2023 : une simple présomption de fraude suffira à l’administration pour étendre le délai d’investigation et d’enrôlement à dix ans.

Droits d’auteur : un régime coercitif

Le régime des droits d’auteur a fait l’objet de vives tensions politiques mais, au final, celui qui entrera en vigueur au 1er janvier sera, quoi qu’on en dise, bien plus coercitif qu’il ne l’était. Le monde politique a essayé d’enfumer le dossier, mais la réalité du texte légal est là : il n’est pas clair et fera l’objet de nombreux recours. In fine, le maintien du régime est surtout acquis pour les artistes n’ayant pas de revenus réguliers. Le régime de faveur (7,5 % de précompte, compte tenu des frais, sur la première tranche de 17 090 euros – revenus 2022) leur sera accordé. Les journalistes indépendants auront un régime transitoire jusqu’à fin 2024 (50 % de seuil admissible en 2023, 40 % en 2024 et 30 % en 2025).

Pour les autres professions notamment (IT, avocats, architectes…), le ministre des Finances a assuré à la Chambre, du bout des lèvres, qu’il n’y aurait “pas d’interprétation restrictive” de la loi, mais la vérité, c’est que, comme l’a également dit le ministre, c’est l’administration qui se chargera de veiller au grain, sur la base d’un texte plutôt coercitif et très flou. Ce sera donc du cas par cas… Toujours est-il qu’un seuil maximal de 30 % de revenus admissibles prévaudra, avec un plafond de 64 000 euros environ (pour les revenus de 2022).

Bornes de recharge électriques, on accélère

L’avantage fiscal pour l’installation de bornes de recharge électriques diminuera le 1er janvier, tant pour les particuliers que pour les entreprises. L’avantage fiscal pour les particuliers, propriétaires ou locataires, passera de 45 à 30 % au 1er janvier 2023, puis à 15 % en 2024. Cette diminution doit inciter les gens à investir rapidement. Le montant pour lequel un abattement fiscal peut être accordé est limité à 1 500 euros par borne et par contribuable. La borne doit être “intelligente” et n’utiliser que de l’électricité verte. Pour les entreprises, l’avantage sera réduit de 200 à 150 % au 1er janvier 2023. Leur infrastructure de recharge doit également être accessible aux autres utilisateurs pendant une partie de la journée.