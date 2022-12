L'électricité sera presque gratuite le soir du Nouvel An

L'électricité en Belgique est presque gratuite le soir du Nouvel An, selon l'enquête quotidienne de la bourse spot Epex. Pour l'électricité livrée samedi, le prix moyen dans notre pays est de 5,76 euros par mégawattheure. Le moment le plus cher est entre 18 et 19 heures du soir (27,93 euros), tandis que dans la dernière heure de l'année, il tombe à 0,13 euros par mégawattheure.