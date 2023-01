Avec l’explosion des coûts, doit-on continuer à faire les soldes ?

L’UCM appelle donc à mieux accompagner les indépendants, alors que près des trois quarts affirment craindre une faillite potentielle dans un futur proche.

Alors, la pratique des soldes est-elle toujours souhaitable ? Pour les commerçants, mais également, dans une autre mesure, les citoyens qui doivent prioriser leurs dépenses ?

Pourquoi dit-on le "Black Friday" ? Et pourquoi s'est-il importé chez nous ?

Nos confrères de LN24 ont invité Anne-Sophie Heuskin, conseillère économique pour l’UCM, et Bruno Wattenbergh, éditorialiste économique, pour en débattre.

Selon la première, les soldes sont habituellement une opportunité de réduire les stocks et de faire rentrer des liquidités, utiles pour passer les commandes des futures saisons dans le prêt-à-porter par exemple. Mais avec des charges qui grimpent de près de 20% cette année à cause du prix de l’énergie, de la logistique et de l’inflation salariale liée à l’indexation, les soldes d’hiver qui ont démarré ce mardi et se finiront le 31 janvier font figure de “crash test” pour les commerçants.

Plus compliqué aujourd’hui qu’il y a 20 ans ?

Des soldes qui tombent mal pour les consommateurs, avance également Bruno Wattenbergh. Il pointe les inquiétudes des citoyens quant au pouvoir d’achat et l’attentisme général alors que les promotions sont annoncées fortes cette année. Mais “les commerçants sont dans une situation extrêmement difficile”, renchérit-il, tout en se demandant si la pratique des soldes pourra perdurer.

"On prône les soldes comme un événement précis et on ne veut pas brouiller les pistes. La plupart des indépendants ne participent pas au Black Friday par exemple”, précise également Sophie Heuskin, en réponse à la question sur la récurrence des promotions tout au long de l’année, qui questionne sur l’intérêt de ces périodes de soldes. Selon les intervenants du débat, ce sont surtout les grosses enseignes, les chaînes et l’e-commerce qui profitent de ces pratiques commerciales.

”Si on ne protège pas le commerce de demain, on aura un commerce uniformisé”, alerte encore Bruno Wattenbergh, qui appelle également les commerçants à se saisir des outils digitaux, de l’analyse des données et du marketing numérique pour ne pas être dépassés.

”Etre commerçant aujourd’hui, c’est beaucoup plus compliqué qu’il y a 20 ou 30 ans. La concurrence est intense”, conclut-il.

