La facture d'eau potable plus chère résulte de l'indexation (coûts plus élevés) et du nouveau plan tarifaire 2023-2028. Cela augmente le prix du mètre cube d'eau. "La plus grande part de l'augmentation est due à l'indexation, un bon de 10%", explique Kathleen De Schepper de De Watergroep. Cette indexation n'est en principe pas suffisante pour couvrir les coûts plus élevés de l'énergie, des matériaux etc. Il semble donc que ces augmentations de prix soient encore plus élevées. "Le plan tarifaire représente une augmentation d'environ 4 %. Cela concerne les investissements dans le réseau d'eau et le changement climatique. Nous voulons continuer à fournir une eau suffisante et de qualité." Il s'agit, par exemple, d'investissements dans de nouvelles productions, la rénovation de conduites ...

L'impact exact sur la facture d'eau potable dépend de la situation personnelle (domiciliation, tarif social...) et de la consommation d'eau, explique également De Watergroep sur son site internet.

Prenez la famille flamande moyenne, soit 2,3 personnes avec une consommation annuelle de 72 mètres cubes (m³). Pour la production et la distribution d'eau potable, le coût annuel augmente de 21,2 euros pour atteindre 189,7 euros (+12,6 %). Mais la facture d'eau comprend également d'autres éléments, comme le coût du traitement et de l'élimination des eaux usées. Les compagnies des eaux "collectent" ces coûts, qui sont à la charge des compagnies d'assainissement et d'Aquafin. La facture d'eau totale d'une famille moyenne augmente ainsi de 43,08 euros, soit 10,7 %, pour atteindre un maximum de 444,36 euros, selon la simulation.

Pour une famille de quatre personnes ayant une consommation de 120 m³, la facture d'eau intégrale augmente de 71,87 euros pour atteindre un maximum de 666,4 euros. Cela représente une augmentation de près de 12,1 %. Ceux qui ne s'intéressent qu'à la production et à la distribution d'eau potable constatent ici une augmentation de près de 14,4 %, à 281,16 euros.

Pour une personne seule (40 m³), la totalité de la facture d'eau intégrée augmenterait de 23,94 euros pour atteindre un maximum de 299,87 euros. Pour deux personnes ayant une consommation de 60 m³, 35,9 euros s'ajouteraient à un maximum de 386,2 euros.

1,5% par an

Avec le nouveau plan tarifaire, le prix du mètre cube augmentera de 4,12 % par rapport à l'année dernière. À cela s'ajoute une indexation de 10,44 %, a précisé M. De Schepper. En conséquence, le taux de base augmentera d'un dernier tour de 15 %, passant de 1,9652 euros en 2022 à 2,2597 euros (tous les montants hors TVA de 6 %) cette année. En outre, dans le cadre du plan tarifaire, une autre hausse d'environ 1,5 % des tarifs sera ajoutée chaque année à partir de 2024.

La différence avec les taux d'augmentation de la facture finale de l'utilisateur, par exemple, est liée à ce que l'on appelle la redevance permanente ou la redevance fixe de 100 euros sur la facture totale d'eau. La redevance fixe n'a pas été indexée depuis six ans et une réduction de 20 % par domicilié lui est appliquée. La production et la distribution d'eau potable représentent 45 % de la facture d'eau, selon De Watergroep, le reste étant consacré à l'évacuation (+32 %) et au traitement (23 %) des eaux usées.

En fin d'année, la Vlaamse Milieumaatschappij avait déjà communiqué qu'une famille moyenne ayant une consommation moyenne paiera environ 17 euros de plus pour la composante eau potable sur la facture d'eau sur une base annuelle en 2023 par rapport à 2022. Mais ce chiffre - une moyenne pour les différentes compagnies d'eau potable - ne concerne donc qu'un peu moins de la moitié de l'ensemble de la facture d'eau que les consommateurs reçoivent dans leur boîte aux lettres. Chez Farys, qui opère principalement en Flandre orientale, par exemple, on constate une hausse de 11,1 %, à 2,53 euros par mètre cube, pour le tarif de base (composante eau potable). Chez Pidpa, basé à Anvers, la hausse est de 11,4 %, à 1,6289 euros par mètre cube. Chez Water-Link - qui va fusionner avec Pidpa - il est également de 1,6289 euros.

De Watergroep est le plus grand producteur d'eau potable en Flandre. La société fournit de l'eau du robinet à 3,3 millions de clients dans 177 municipalités flamandes situées dans toutes les provinces, à l'exception d'Anvers.