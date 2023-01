La société mère de BNP Paribas Fortis veut réformer sa division de crédit à la consommation

Selon des sources de Bloomberg, la grande banque française serait en train d'étudier plusieurs options, notamment la vente éventuelle de certaines parties de la division ou la liquidation de son portefeuille de prêts. "Dans un secteur en mutation, sous l'effet de l'évolution du comportement des consommateurs et du contexte économique, BNP Paribas Personal Finance a présenté aux syndicats sa vision stratégique sur l'adaptation du modèle opérationnel", indique Bloomberg citant la banque.

Personal Finance fait partie de la branche de détail de la banque. Cette division représente environ 11 % des revenus du groupe. On ne sait pas si la réforme aura un impact sur l'emploi dans la banque, ni quelle en sera l'ampleur. Quelque 20 000 personnes travaillent dans cette branche de BNP Paribas dans le monde entier.

En raison de l'inflation élevée et de la détérioration des perspectives économiques, les consommateurs devraient contracter moins de nouveaux prêts, et rencontrer plus de problèmes de remboursement. Certains prêts (prêts personnels, NdlR) sont également plus risqués que d'autres (prêts automobiles ou immobiliers, NdlR) qui sont toujours garantis par des actifs.