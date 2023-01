Pourquoi les prix de l’énergie devraient grimper à nouveau après leur récente chute

Cette baisse des prix est due à la convergence de plusieurs facteurs. Il y a tout d’abord une baisse de la demande, due non seulement à une météo clémente mais aussi à de vastes économies d’énergie de la part des ménages et des entreprises. Le ralentissement de l’économie chinoise, toujours en proie à une lutte acharnée avec le Covid-19, a également fait baisser la demande en gaz, permettant à l’Europe de remplacer en bonne partie le gaz russe par le GNL et de remplir ses réserves. Résultat : les stocks européens de gaz sont actuellement à 84 %, contre 70 % d’habitude à cette période de l’année.

Vers un rebond à tous les étages ?

Et pour la suite ? Les scénarios divergent, selon l’optimisme (ou le pessimisme) de leurs auteurs. “J’avoue être sceptique”, glisse Bruno Wattenbergh. “Mais quand je vois la Chine se rouvrir, avoir l’obligation d’une forte croissance pour alimenter la paix sociale, je me dis que dans les meilleurs des cas, les prix du gaz ne peuvent qu’augmenter significativement. Comme les prix du pétrole d’ailleurs. Dans le pire des cas, la pénurie s’inviterait dans les foyers et les entreprises.”