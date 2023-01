La facture annuelle estimée pour les personnes ayant souscrit un contrat d'électricité en janvier est tombée à 1 741,08 euros. Cela représente une économie de 270 euros par rapport à la facture annuelle estimée en décembre.

Pour le gaz naturel, la baisse est encore plus importante. Ceux qui concluent un contrat en janvier paieront une facture annuelle estimée à 2 450,93 euros. Cela représente une économie de près de 629 euros par rapport à la facture annuelle estimée en décembre.

Sur l'année, cela représenterait une diminution de quelque 899 euros.

Températures douces

Pour l'électricité, il s'agit du niveau de prix le plus bas depuis juillet ; pour le gaz naturel, du prix le plus bas depuis juin. La facture annuelle estimée pour l'électricité en janvier est à peu près la même que celle de janvier de l'année dernière, pour le gaz naturel le prix annuel est même inférieur au niveau d'il y a un an. Par rapport aux prix pratiqués avant la crise énergétique, la facture des ménages reste toutefois très élevée.

Cette baisse est due au fait que l'électricité et le gaz naturel sont devenus moins chers sur les marchés de gros. Le gaz naturel, en particulier, est devenu nettement moins cher sur les marchés à terme au cours du mois dernier, sous l'influence de températures douces et d'une offre suffisante.

Il s'agit d'estimations de la VREG basées sur les fiches tarifaires des fournisseurs pour le mois de janvier. Mais cette baisse n'est pas seulement une bonne nouvelle pour ceux qui ont souscrit un contrat en janvier. Tous ceux qui ont un contrat d'énergie variable profitent finalement de la tendance à la baisse.

Les prix annuels estimés ne s'appliquent pas à tout le monde. Ceux qui bénéficient d'un tarif social, par exemple, paient beaucoup moins.