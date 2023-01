Les prêts à la consommation pour une voiture d'occasion plus nombreux que pour une voiture neuve

Selon BVK, les nouvelles voitures sont par définition plus respectueuses de l'environnement et remplacent souvent une voiture plus ancienne et moins respectueuse de l'environnement, mais l'association professionnelle note également que de plus en plus de nouvelles voitures financées sont électriques ou hybrides rechargeables.

En 2022, on estime que 472 000 nouveaux contrats de crédit ont été conclus par les membres de BMS, pour un total d'environ 9 milliards d'euros. Cela représente une augmentation de 5,5 % par rapport à 2021 du nombre total de contrats de crédit émis.