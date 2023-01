Carrefour relance son opération "100 prix bloqués pendant 100 jours"

Carrefour avait déjà mis en place une promotion similaire entre septembre et décembre de l'année dernière. Certains produits réapparaissent dans la liste, mais d'autres sont nouveaux. Il s'agit notamment des fruits et légumes, mais aussi du pain et des produits de soins personnels.

De plus, il est possible que le prix de certains produits ait été augmenté entre les deux actions, admet la porte-parole Aurélie Gerth : "Nous essayons de garantir le prix le plus bas pour les clients. Mais si les fournisseurs sont contraints d'augmenter les prix, nous devons suivre le mouvement. Il est interdit par la loi de vendre à perte".

En parallèle, la chaîne de supermarchés lance également une action permettant d'acheter cinq fruits et légumes pour moins d'un euro. "Une action concrète pour renforcer le pouvoir d'achat tout en encourageant une alimentation saine", déclare Carrefour.

Dans différents supermarchés, on ne trouvera pas les 100 produits en raison de la différence de l'offre, souligne Gerth. "Les consommateurs qui veulent trouver les cent produits ont tout intérêt à se rendre dans un hypermarché pour le faire."