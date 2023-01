Vous n'avez pas déjà reçu vos primes énergie? Remplissez un formulaire de demande

Il s'agit d'une prime de 61 euros par mois pour l'électricité et de 135 euros par mois pour le gaz. Au total, il est donc possible de toucher 305 euros pour l'électricité et 675 euros pour le gaz. Selon le SPF Economie, 4,7 millions de primes ont déjà été versées automatiquement. Celles-ci peuvent être versées directement par votre fournisseur sur votre compte en banque, ou bien être déduites de vos factures (acompte ou régularisation). Pour corser le tout, certains fournisseurs versent les primes en une seule fois, d'autres en plusieurs fois.

Si vous n'avez encore rien touché, il est possible d'introduire une demande auprès du SPF Economie. Mais il faut d'abord vérifier si vous entrez dans les conditions pour recevoir les primes. Rappelons qu'elles s'appliquent à tous les contrats variables. Si vous avez un contrat fixe, la prime est octroyée uniquement si votre contrat a été conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021. C'est logique, c'est à partir de ce moment-là que les prix ont flambé.

Pour la première salve de primes (novembre et décembre 2022), on regarde la situation au 30 septembre 2022. Pour la deuxième salve (janvier, février, mars), le SPF Economie prend en compte la situation de votre contrat au 31 décembre 2022.