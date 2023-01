Quelque 1.327 consommateurs belges ont été interrogés en décembre 2022 dans le cadre de cette enquête européenne concernant les effets de l'inflation sur leur comportement et leur situation financière en général.

Il en ressort notamment que 27% des Belges affirment ne plus avoir d'argent à la fin du mois (contre 25% en avril 2022). Près de six sur 10 (57%) disent connaître une situation financière pire qu'un an plus tôt, contre 43% en avril 2022. Pour faire face à ces difficultés à présent structurelles, quatre Belges sur 10 puisent dans leur épargne, et 9% ont dû se résoudre à emprunter auprès d'une institution financière au cours des 12 derniers mois.

L'immense majorité des répondants ont modifié certains de leurs comportements et ont réduit leur consommation, note Test Achats: 94% en énergie, 84% pour les loisirs et activités sociales, 80% pour l'alimentation, etc. Et 42% reconnaissent devoir modifier leur comportement en matière d'accès aux soins de santé, un constat "préoccupant", selon l'association de défense des consommateurs.

Pour un Belge sur cinq, la situation actuelle a un impact très négatif sur sa qualité de vie et sa santé mentale.

Les prix de l'énergie jouent un rôle prépondérant dans la problématique, selon TestAchats. "Soixante-six pourcents de celles et ceux qui sont vraiment dans une situation financière très difficile rapportent qu'il devient quasiment impossible de payer leurs factures d'énergie. Quarante pourcents ont pris des mesures (diverses et cumulées) pour faire face à cette inflation galopante des prix énergétiques", souligne l'organisation.

L'inflation et les difficultés financières suscitent en outre l'incertitude de la population quant à l'avenir, des inquiétudes mais aussi de la méfiance vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.

"Les consommateurs réclament plus de contrôles (des pouvoirs publics) sur les prix mais aussi sur les marges dégagées par certaines entreprises", appuie Test Achats. "Ce dernier message mérite d'être entendu par les autorités."